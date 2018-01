Matka uprowadziła trzylatka. Dziecko może być w Niemczech

Policja poszukuje 3-letniego chłopca z Rawicza, który został uprowadzony przez swoją biologiczną matkę i jej partnera. O porwaniu zawiadomiła prawna opiekunka dziecka. Para planowała wywieźć dziecko do Niemiec.

- Trzylatek został uprowadzony przez swoją 18-letnią matkę i jej 21-letniego partnera, który jest jednocześnie synem opiekunki prawnej chłopca. Nawiązaliśmy z nimi kontakt telefoniczny. Z informacji uzyskanych przez policjantów wynikało, że kobieta i jej partner planują wywieźć dziecko do Niemiec - powiedziała w rozmowie z portalem fakt24.pl Beata Jarczewska, rzeczniczka prasowa policji w Rawiczu.

Matka mężczyzny poinformowała policję o uprowadzeniu w sobotę. Ok. godz. 20 powiedziała funkcjonariuszom, że dziecko, którym się opiekuje, zniknęło. - Z informacji uzyskanych przez policjantów wynikało, że kobieta i jej partner planują wywieźć dziecko do Niemiec. Z rozmowy nie wynikało, żeby mieli jakiekolwiek złe intencje wobec chłopca, tym bardziej, że do tej pory mieszkali razem z nim i 43-latką i również brali udział w jego procesie wychowawczym - dodała Jarczewska.