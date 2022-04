Matka trójki dzieci zmarła po skorzystaniu z terapii celebrytów

Terapeuta Kevin O'Neill w rozmowie z "Daily Mail" powiedział, że jest załamany po śmierci matki trójki dzieci. — Jestem zdruzgotany. Nie spałem i trudno mi to przetworzyć. Nie mogę przestać myśleć o jej rodzinie. To tragiczne. W ciągu dwóch lat zabrałem do wody 1100 osób i nic takiego się nigdy nie wydarzyło. To dziwny incydent i bardzo mi smutno, że ktoś stracił życie — powiedział O'Neill.