Matka rosyjskiego żołnierza o wojnie w Ukrainie: "To krwawa jatka"

Ostatni raz zameldował się rano 24 lutego, kiedy wszystko się zaczęło. Przez WhatsAppa kolegi powiedział: "Mamo, zaczęła się wojna". Odparłam: "Synu, oglądam to w telewizji". Powiedział: "Wyobraź sobie, że cała kompania naszych chłopców została zabita na granicy". Chciałam wiedzieć, gdzie jest. "Jestem w Smoleńsku, mamo" - brzmiała odpowiedź. Powiedziałam: "Synu, trzymaj się". A on na to: "No to pa, mamo. Nie mam już więcej czasu. Powiedz mojej żonie, że wszystko jest w porządku". Od tej pory nie słyszeliśmy nic więcej aż do 8 marca.