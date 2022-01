Matka z córką jadą po szczepionkę. Bo zdrowie najważniejsze

Columbo powiedziała, że ​​zdecydowała się pojechać do Włoch, by nie tracić czasu na oczekiwanie, aż jej 9-latka zostanie dopuszczona do szczepienia w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie taką możliwość inni brytyjscy rodzice dzieci w wielu poniżej 12 lat będą mieli dopiero za kilka tygodni. Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) ogłosiła już, że preparat jest bezpieczny dla najmłodszych, ale do uruchomienia programu szczepień 5-12-latków potrzeba jeszcze akceptacji Wspólnego Komitetu ds. Szczepień.