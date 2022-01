Matka i córka zmarły w swoich łóżkach. Ich ciała odkryto po dwóch tygodniach

Leki i duża liczba chusteczek

Do pierwszej tragedii doszło 12 grudnia ubiegłego roku w Jaworzynie Śląskiej. "Zaniepokojeni sąsiedzi zawiadomili policję, że od kilku dni nie widzieli jednej z lokatorek i opiekującego się nią syna. Po wejściu w mieszkaniu, w dwóch oddzielnych pokojach znalezione zostały zwłoki 80-latki i 49-letniego mężczyzny. Nie było żadnych śladów działania kogoś z zewnątrz, a leki i duża liczba chusteczek wskazywały na to, że oboje mogli być chorzy. Wykonane na miejscu testy antygenowe potwierdziły, że mogło dojść do zakażenia koronawirusem" – mówi portalowi swidnica24.pl prokurator Marek Rusin.