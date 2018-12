Matka Boska na okładkach. Glapiński mówi o "depisizacji"

Święta opanowały tygodniki - w tych prawicowych na okładki trafiła Matka Boska. Jest śledztwo w sprawie Matki Bożej i tajemnice Maryi. Poza tym Adam Glapiński mówi o opozycji, która dąży do "depisizacji", a Leszek Miller opowiada o zmarłym synu.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński udzieł wywiadu w "Do Rzeczy". Opowiada o atakach, jakie opozycja miała przypuszczać na NBP po aresztowaniu byłego szefa KNF. I o tym, że sukcesem dla Francji i Niemiec byłoby... wciągnięcie Polski do strefy euro .

- Strefa euro wciąż ma problemy, nie jest w stanie się zreformować, funkcjonuje od kryzysu do kryzysu. Trudno się dziwić, bo jedna waluta dla krajów tak różnych jak te z Południa i te z Północy zawsze będzie powodowała napięcia oraz nierównowagi - mówi Glapiński. - Nieprzypadkowo partie opozycyjne umieściły wejście do strefy euro jako drugi punkt swojego programu, zaraz po "depisizacji" - stwierdza.

W "Newsweeku" Tomasz Lis rozmawia z Leszkiem Millerem. Były premier opowiada m.in. o zmarłym synu. - Ta tragedia, przynajmniej w tym momencie, w jakim jestem, dała mi poczucie, że życie jest bardzo kruche i że jeżeli ono się kończy, to nie ma co wpadać w przerażenie - mówi Miller. Zdradza też, że święta spędzi w mieszkaniu zmarłego syna. - Jesteśmy u niego w domu, sprzątamy i kończymy rozmaite remonty, które on zaczął... - opowiada.