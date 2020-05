Mateusz Morawiecki: "Wkładaliście kij w szprychy". Tak premier bronił Jacka Sasina

- Wasz wniosek jest waszym przyznaniem się do błędu, do winy. Jest rzeczą jasną dla Polaków ze stosowaliście całą paletę uników po to, żeby do wyborów nie doprowadzić - mówił, odnosząc się do korespondencyjnych wyborów 10 maja. Przypomniał o tym, że opozycja ostrzegała przed "śmiercionośnymi kopertami".