Mateusz Morawiecki wiceprezesem PiS? Mariusz Błaszczak odpowiada

- Uważam, że polityką powinni się zajmować ludzie do pewnej granicy wieku - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mariusz Błaszczak podpytywany był o to, czy podczas jesiennego kongresu Jarosław Kaczyński "odda stery" młodszemu pokoleniu.

Szef MON odpowiedział, że jego zdaniem "autorytet pana premiera jest niezwykle istotny dla spoistości obozu Zjednoczonej Prawicy". - Niewątpliwie jego zaangażowanie doprowadziło do tego, że PiS objęło władzę w 2015 roku - dodał Błaszczak.

Błaszczak zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki może zostać wiceprezesem partii, odpowiedział, że "żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte". Dodał, że liczy na to, iż kongres uda się przeprowadzić bez większych przeszkód w październiku.

- Mam nadzieję, że nie będziemy mieć do czynienia z drugą falą koronawirusa. Sprawność Prawa i Sprawiedliwości również polega na tym, że koronawirus nie dotknął Polski tak silnie, jak inne państwa - zaznaczył.

Mariusz Błaszczak o Wymiarze Sprawiedliwości

Błaszczak zapytany o to, czy do swojego planu na najbliższe 3 lata PiS chce dopisać reformy sądownicze oraz repolonizacje mediów odpowiedział, że "Wymiar Sprawiedliwości nie jest zdrowy. Mówią o tym ludzie, którzy uważają, że są pokrzywdzeni. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości - powiedział