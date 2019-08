Mateusz Morawiecki w Gdańsku: cała Polska jest pod znakiem "S"

- Ruch "Solidarności” jednoczy i ma dzisiaj cały czas wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze - ocenił premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku, podczas uroczystości w sali BHP, gdzie podpisano umowę między "S” i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołującą Instytut Dziedzictwa Solidarności.

- Jest w Polsce bardzo wiele wydarzeń ostatnich lat, które są różnie interpretowane i dzielą - to naturalne. Tym większą wartością jest ten wielki ruch Solidarności, który jednoczy i ma dzisiaj cały czas wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze - mówił premier Morawiecki podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność” w sali BHP.

- Ten wspaniały ruch Solidarności, to ruch jakiego w historii świata nie było - mówił premier. - Został wyjątkowo uhonorowany nie tylko przez Polaków, w naszych sercach, w naszych kościołach. Te 12 postulatów, które zmieniły nie tylko Polskę, ale zmieniły też historię świata, od 2003 roku jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO - przypomniał premier. - Bo one zmieniły historie nie tylko Polski, zmieniły historię Europy i zmieniły historię świata. Dzisiaj po latach wiemy, że z tych wielkich pokojowych ruchów wywodzą się wielkie zmiany. Zmiany, które doprowadziły do suwerenności, niepodległości Rzeczypospolitej - dodał.