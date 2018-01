Mateusz Morawiecki powołał nowy departament. Będzie nim rządzić Beata Kempa

​Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie powołujące Departament ds. Pomocy Humanitarnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie nim kierować, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, była szefowa kancelarii Beaty Szydło, obecnie minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego.

- Podniesienie tego problemu do rangi ministerialnej, czyli osoby, która w randze ministra-członka Rady Ministrów odpowiada za sprawy uchodźców i pomoc humanitarną, jest wyraźnym dowodem na to, że nie tylko tego nie lekceważymy, ale chcemy się bardzo poważnie za to zabrać - dodał Morawiecki.