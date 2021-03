Mateusz Morawiecki odwiedził rodziców pięcioraczków

"Taka rodzina to wielkie szczęście i jeszcze większe wyzwanie. Dumnym rodzicom poznańskich pięcioraczków pogratulowałem Laury, Klary, Anastazji, Wiktorii i (rodzynka) Maksymiliana, i przekazałem kluczyki do rodzinnego auta. Oby było nas, Polaków, coraz więcej!" - napisał Morawiecki na Facebooku.

O spotkaniu ze szczęśliwymi rodzicami lider rządu wspomniał też na Twitterze. "Państwo Mikołaj i Hanna, rodzice pięcioraczków, są szczęściarzami. Dom pełen dzieci to dom pełen radości, ale pięcioro dzieci to nie tylko więcej szczęścia - to też więcej wysiłku, dlatego pomoc rodzinie to obowiązek państwa polskiego. Mam nadzieję, że to auto ułatwi codzienność" - czytamy na jego profilu.