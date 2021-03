Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki przeprasza "za błędy i niedociągnięcia"

Premier Morawiecki przypomniał, że w czwartek mija 365 dni od pierwszego zakażenia koronawirusem w Polsce . "Nie jest to z pewnością rocznica, którą ktokolwiek chciałby świętować, ale data ta sprzyja chwili refleksji i podsumowań" - napisał premier.

"Tematy, którymi emocjonowaliśmy się w debacie publicznej i o które toczyliśmy zażarte spory w mediach, w kawiarniach, na ulicach i salach sejmowych ustąpiły miejsca trosce o zdrowie najbliższych i lękowi o to, co przyniesie jutro" - pisze premier.

"Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło. Wielu rzeczy nowoczesne społeczeństwa i kraje muszą uczyć się na nowo. Być może za bardzo zaufaliśmy naszej technologii i zwyciężyła w nas pewność, że wszystko, co złe - wojny, epidemie i kryzysy - dzięki demokracji i rozwojowi nauki oraz techniki, to już archaizmy minionych wieków" - napisał Morawiecki.