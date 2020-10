Koronawirus w Polsce. Premier ostrzega. Powołał doradcę ds. COVID-19

- Idziemy drogą środka. Jeśli kolejne obostrzenia będą niezbędne to je za 2-3 dni ogłosimy. Obrona miejsc pracy i świadczenia pracy dla przedsiębiorców jest fundamentalna. Ochrona zdrowia i życia i ochrona gospodarki to nasza droga, którą obraliśmy - zapowiedział premier na konferencji prasowej.

Mateusz Morawiecki poinformował, że ok. 600 podłączonych respiratorów jest zaangażowanych w walkę z COVID-19. - Wolnych dzisiaj jest ok. 800 aparatów. Ponad 2000 respiratorów jest dostępnych w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych, które będą rozdysponowane w szpitalach - zadeklarował.

- Niedawno stąd z magazynu wyjechał lek remdesivir, który wspiera leczenie COVID-19. Tego leku w minionych miesiącach zamówiliśmy 80 tys. dawek. Co miesiąc przychodzi 20 tys. dawek tutaj do magazynu i są rozdysponowane do szpitali - mówił premier przed magazynem Agencji Rezerw Materiałowych.