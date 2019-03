Mateusz Morawiecki o Polakach z UK: "Będą traktowani jak do tej pory"

- Mamy ustalone z Theresą May, że wszyscy Polacy będą traktowani tak jak do tej pory - powiedział premier na piątkowej konferencji prasowej. Szef rządu od czwartku przebywa w Brukseli, gdzie odbywa się unijny szczyt poświęcony m.in. brexitowi.

- Dziś dyskusja dotyczyła polityki przemysłowej oraz polityki wobec Chin. Rozmawialiśmy też o protekcjonizmie. W naszym interesie jest to, żebyśmy traktowali współpracę z innymi państwami na zasadzie wzajemności. Podkreśliłem to w szczególności do Chin - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.