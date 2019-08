Mateusz Morawiecki o awarii oczyszczalni ścieków: to może być katastrofa epidemiologiczna

- To może być katastrofa ekologiczna, ale także epidemiologiczna - stwierdził po spotkaniu z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. Tak ocenił skutki awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie.

Po spotkaniu z wojewodami premier poinformował o rozpoczęciu dwóch programów. - Pierwszy to wymiana taboru karetek. 200 ambulansów trafi do województw - stwierdził Morawiecki.

- Ambulans starszy niż 6-7 lat powinien być wymieniony. Przygotowaliśmy listę 200 ambulansów, które na początku września trafią do szpitali. To będzie jesień już, ale dla szpitali taki powiew wiosny - mówił premier.

Drugim programem jest. Fundusz Dróg Samorządowych. Morawiecki przypomniał stare powiedzenie, że "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". - Chcemy aby wszystkie drogi były ze sobą dobrze połączone, ale tylko pod warunkiem, że będą one przebiegały przez polskie wsie i miasteczka, i nie będzie wykluczenia terytorialnego - zaznaczył.

Premier wyjawił, że rząd przeznacza na Fundusz 6 mld złotych. - Łącznie ze środkami wojewodów będzie to 10 mld złotych. Za czasów Schetyny było to rocznie 600 mln złotych, czyli można mówić, że dajemy 10 razy więcej - podkreślił.

Premier nawiązał także do awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. - Pokazaliśmy, że państwo wchodzi z pomocą tam, gdzie samorząd nie daje sobie rady - stwierdził. - To może być katastrofa ekologiczna, ale także epidemiologiczna. Na miejscu jest już wojsko, robi rekonesans, by stworzyć taki bypass, by te ścieki spływały tam, gdzie trzeba - mówił.