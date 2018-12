Mateusz Morawiecki na okładce "Jerusalem Post". "Nasz polski sojusznik"

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu izraelskiemu dziennikowi "Jerusalem Post". W ekskluzywnej rozmowie szef polskiego rządu podzielił się się swoimi przemyśleniami na temat stosunków Warszawy z Jerozolimą, Europą i USA.

"Jestem szczęśliwy, że zdołaliśmy dojść do porozumienia z premierem Netanjahu. Wydaliśmy wspólną deklarację, podkreślając, że nasze narody powinny wspierać się w walce z narracją, przypisującą Polsce współodpowiedzialność za Holokaust. Nie tylko dlatego, że jest ona rażąco błędna, ale dlatego, że umniejsza ona odpowiedzialność tych, którzy byli za to odpowiedzialni - powiedział. - Nie możemy się zgodzić i nigdy nie zgodzimy się na to, by przypisywać winy pojedynczych kolaborantów całemu narodowi. Nie zapominajmy, że nie mieliśmy polskiego Peteina czy Quislinga - dodał.