Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie tylko do jednej osoby. "Wkradał się w łaski"

- To było zdecydowanie inne wystąpienie premiera Morawieckiego niż zazwyczaj, kiedy świetnie używa mowy ciała do manifestowania pewności siebie i podkreślania argumentów, które padają w słowach. Tutaj premier żarliwie wymieniał sukcesy Jarosława Kaczyńskiego, ale jego postawa wskazywała na coś innego - komentuje Daria Domaradzka, ekspertka mowy ciała.

Lista "zasług i sukcesów" Jarosława Kaczyńskiego

Wotum nieufności wobec Kaczyńskiego. Opozycja bez klasy

Z kolei wystąpieniu premiera Morawieckiego towarzyszyły okrzyki z lewej strony sali. Zareagował na nie marszałek Ryszard Terlecki. - Pan jest przewodniczącym klubu. Pan jest pajacem sejmowym, no i po co pan to robi? - zwrócił się do posła KO Cezarego Tomczyka.