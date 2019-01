Mateusz Morawiecki: bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE

- Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE. Razem z naszymi partnerami w UE odniesiemy się do nowych propozycji brytyjskich w tej sprawie (oryg. pisownia) - komentuje wtorkowe głosowanie w Brytyjskiej Izbie Gmin, premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek wieczorem Brytyjska Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Swoją dezaprobatę wyraziło 432 posłów, przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów). To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu - komentuje PAP.