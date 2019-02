Matematyka nadal na maturze. Odpowiedź MEN

"Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich" - informuje w komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wcześniej "zawieszenia" matur z matematyki postulowała Najwyższa Izba Kontroli.

MEN w kontrze do NIK

Ministerstwo nie zamierza nawet czasowo ograniczyć egzaminów z matematyki. Według resortu to podstawowe narzędzie do sprawdzenia wiedzy uczniów. Poza tym wycofanie matur z tego przedmiotu skutecznie obniżyłby poziom rekrutacji do polskich uczelni.