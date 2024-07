Masz te objawy? Koniecznie zgłoś się do lekarza

Temperatura ciała może wzrosnąć do 39 st. C lub nawet do 41 st. C, co jest znacznie powyżej optymalnej temperatury naszego organizmu. Najbardziej narażone na udar cieplny są małe dzieci, niemowlęta, osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi. Udar cieplny może dotknąć także młodych i zdrowych, którzy intensywnie uprawiają sport w czasie upałów.