Masz już zaświadczenie? Inaczej nie zagłosujesz. Głosowanie poza miejscem zamieszkania w wyborach 2020

Wybory 2020. II tura już w niedzielę 12 lipca

Dla kogo głosowanie poza miejscem zamieszkania? Wybory 2020

Jak wygląda głosowanie poza miejscem zamieszkania?

Osoby, które zamierzają głosować poza miejscem zamieszkania, a nie dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której będą przebywać w niedzielę 12 lipca, podczas II tury wyborów prezydenckich, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ostateczny termin mija w piątek 10 lipca.

Trzeba to załatwić osobiście w urzędzie gminy, gdzie wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Pobrane zaświadczenie będzie uprawniało do głosowania poza miejscem zamieszkania i to zarówno w kraju, jak i za granicą, a nawet na polskim statku morskim.