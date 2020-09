Masowe zwolnienia w budżetówce. Pracę może stracić nawet 7500 osób

Masowe zwolnienia w budżetówce. Tysiące osób do zwolnienia

Jak nieoficjalnie ustalił RMF FM, zwolnienia rządowych urzędników mogą dotknąć co najmniej 2500 osób. Możliwe jednak, że cięcia etatów będą znacznie większe. Premier Mateusz Morawiecki miał wykryć spory przerost zatrudnienia w podległych mu strukturach i dlatego chce on ograniczyć etaty.

Na jesień planowana jest rekonstrukcja rządu, która może sprawić, że ograniczona zostanie liczba ministerstw, a co za tym idzie zatrudnionych w nich wiceministrów czy sekretarzy stanu. To jednak nie wszystko. RMF FM podaje, że Mateusz Morawiecki przerost zatrudnienia w podległych mu strukturach ocenił na minimum 4 proc. To może skutkować masowymi zwolnieniami w budżetówce.