Masowe zatrucie w ośrodku nad Bałtykiem. Znamy przyczynę

Szczeciński sanepid przeprowadził dochodzenie epidemiologiczne w ośrodku wypoczynkowym w Pogorzelicy po tym, jak w niedzielę otrzymał informację o podejrzeniu zatrucia pokarmowego co najmniej kilkudziesięciu osób. Do kilku osób wezwano pogotowie, pozostali zgłaszali się do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W kolejnych dniach liczba chorych wzrosła. W środę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o 122 osobach zatrutych salmonellą.