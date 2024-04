Masowe protesty w Gruzji. "Tak dla Europy! Nie dla rosyjskiego prawa!"

Kilka tysięcy osób zgromadziło się w poniedziałek wieczorem przed gruzińskim parlamentem. Miało to związek z poparciem przez komisję prawną misja ustawy "o agentach zagranicznych". "Nie dla ustawy rosyjskiej! Ta ustawa to mur pomiędzy Gruzją i UE! Nie dla Rosji, tak – dla UE" - skandowali protestujący podczas pokojowego wiecu. Doszło do starć z policją.