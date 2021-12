Tragedia pięcioosobowej rodziny w Niemczech. Są wstępne ustalenia

Nie żyje pięcioosobowa rodzina w Niemczech. Są wstępne ustalenia policji

W wyniku wstępnych analiz policja zakłada, że do zbrodni nie doszło z rąk osób z zewnątrz. - Obecnie nie ma podejrzeń co do osoby trzeciej - przekazał w niedzielę prokurator Gernot Bantleon agencji dpa.