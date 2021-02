Marta Lempart o legalizacji aborcji. Skomentowała też słowa Zybetowicza

Marta Lempart była gościem "Kropki nad i" na antenie TVN 24. Działaczka pytana była m.in. o to, jak ocenia zwrot Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji. Przyznała, że choć nie odzwierciedla on jej poglądów, to cieszy ją, że "Platforma usłyszała głos suwerena".