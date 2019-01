Marta Kaczyńska pokazała zdjęcie ojca. Moment nie jest przypadkowy

Córka śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego opublikowała jego zdjęcie w mediach społecznościowych. "Jedno z moich ulubionych" - napisała. W ten sposób niejako nawiązała do trwającego forum ekonomicznego w Davos.

Trwa ważne ekonomiczne forum w Davos. Jest na nim miedzy innymi prezydent Andrzej Duda. - Polska ma potencjał, by tworzyć innowacje, a także otwartość i gotowość, żeby z nich korzystać. Mamy do czynienia z bardzo pozytywnym sprzężeniem pomiędzy twórcami nowych technologicznych rozwiązań a konsumentami. To unikatowe warunki dla innowacji, których mogą nam pozazdrościć inne kraje - powiedział.