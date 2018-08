Marta Kaczyńska po raz trzeci została mamą. Politycy składają gratulacje

Rodzina Kaczyńskich się powiększyła. Bratanica prezesa PiS i córka śp. Prezydenta RP Marta Kaczyńska urodziła trzecie dziecko. Ta wiadomość cieszy nie tylko najbliższych, ale wywołuje entuzjazm również u polityków. Za pośrednictwem Wirtualnej Polski gratulują i składają życzenia mamie.

Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości życzy zdrowia. - Sam mam piątkę dzieci i uważam, że to jest najważniejsze, to jest fundament. A poza tym - chleba i nieba! - podkreślił.

- Gratuluję każdemu rodzicowi przyjścia na świat dziecka. Zawsze jest to wielkie wydarzenie dla każdej rodziny, każdej matki. Ja sam mam trójkę, więc wiem, co to znaczy. To są szczęśliwe chwile - powiedział Zbigniew Gryglas.