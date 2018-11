Marta Kaczyńska o patriotyzmie. "Wielu młodych go odrzuca"

Marta Kaczyńska-Zielińska podzieliła swoimi refleksjami dotyczącymi patriotyzmu. Choć to głównie młodzi ludzie deklarują, że są patriotami, córka byłego prezydenta i bratanica prezesa PiS stwierdziła, że wielu z nich ulega obecnie urokowi kosmopolityzmu.

Jej zdaniem mimo wrażenia, że świat jest coraz mniejszy i różnorodny, granice państwowe i narodowości nie zniknęły. A to właśnie tym obywatelom, którzy dbają o interesy swojego państwa i jego kondycję, żyje się według Kaczyńskiej najlepiej. "Nie jesteśmy w stanie całkowicie zanegować swojej tożsamości, która jest wypadkową doświadczeń naszych przodków" - napisała bratanica prezesa PiS.

Kaczyńska zauważyła, że nie ma na świecie miejsca, które nie jest terytorium któregoś z państw. "Jesteśmy albo u siebie, albo u kogoś" - stwierdziła. I zachęciła, by czerpać z naszych korzeni, bogatej historii i "niezłomnej natury".

Marta Kaczyńska-Zielińska zachęciła także do "refleksji nad naszym współczesnym patriotyzmem i jego sensem". "Gdy uświadomimy sobie wysiłek poprzednich pokoleń zarówno w dążeniach do przywrócenia istnienia państwa polskiego, jak i jego odbudowy (...) wydaje się to obowiązkowym zadaniem domowym" - napisała bratanica prezesa PiS.