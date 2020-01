Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wylatuje do Japonii. W Azji spędzi tydzień

Spotkania marszałka Senatu z zagranicznymi politykami wzbudzają w ostatnim czasie duże kontrowersje.

PiS i sprzyjające władzy media twierdzą, że Tomasz Grodzki "donosi" na Polskę, gdy spotyka się choćby z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, by rozmawiać o stanie praworządności w naszym kraju. Grodzki jednak – jak ustaliliśmy – odpuści na jakiś czas wizyty w Europie. Marszałek wybiera się do... Azji.

Aktywność dyplomatyczna marszałka Senatu z ramienia PO w ostatnich tygodniach sprowadzała się głównie do spotkań z ambasadorami oraz rozmów z przedstawicielami KE – w tym z wiceszefową Komisji Europejskiej Vierą Jourovą, która odpowiada w UE za praworządność w krajach członkowskich.

PiS i sprzyjające władzy media ostro krytykowały Grodzkiego za to, że ten rzekomo "donosi" na Polskę, uderzając w zmiany w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzane przez partię rządzącą. Ostatnio Grodzki zaprosił do Senatu przedstawicieli Komisji Weneckiej, by porozmawiać z nimi o forsowanej przez PiS tzw. ustawie dyscyplinującej sędziów (nazywanej przez opozycję i bliskie jej media "ustawą kagańcową").