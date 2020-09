Piątka dla zwierząt. Marszałek Grodzki po spotkaniu z Andrzejem Dudą

Tomasz Grodzki we wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie relacjonował swoje spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie tzw. "Piątki dla zwierząt", którą posłowie przyjęli w izbie niższej parlamentu.

"Piątka dla zwierząt" do zmian

Grodzki podkreślił, że zgadzają się z prezydentem co do konieczności wprowadzenia w Polsce przepisów, które zagwarantują zwierzętom bardziej humanitarne traktowanie. Zaznaczył jednak, że podobnie jak Andrzej Duda uważa, że nie można zapomnieć o ludziach, dla których biznes futerkowy jest jedynym źródłem utrzymania i życiowym dorobkiem. Marszałek senatu chce zaproponować okres przejściowy, który pozwoli na, jak to określił, "bardziej cywilizowane" odejście od tego biznesu.