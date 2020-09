Andrzej Duda chce zmian w "Piątce Kaczyńskiego". Spotkanie z Tomaszem Grodzkim

Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce już w ubiegłym tygodniu , Andrzej Duda bierze pod uwagę możliwość odesłania ustawy o zwierzętach do Trybunału Konstytucyjnego lub - to już tzw. opcja atomowa - zawetowanie jej. Chyba że do "Piątki dla zwierząt" zostaną wprowadzone znaczące zmiany.

Nasi informatorzy z Senatu przekonują, że izba wyższa nie będzie się spieszyć z pracami nad ustawą o ochronie zwierząt. - Chcemy wysłuchać wszystkich stron: hodowców, rolników, przedsiębiorców, ekspertów, chcemy zorganizować wysłuchanie publiczne i nadrobić to, co zaprzepaściła większość sejmowa: prawdziwą debatę nad niesłychanie ważnym prawem - przekonuje rozmówca z otoczenia marszałka Senatu.

Faktem jest, że uchwalona przez Sejm ustawa nie podoba się nawet części senatorów PiS. - Nasz zasadniczy elektorat dostał sygnał od PiS-u, że wypina się na wieś. Tak to zostało odebrane. Jeżeli ktoś w mieście nie rozumie, na czym polega współczesne rolnictwo i podejmuje decyzje w takim tempie, z powodów ideologicznych, a nie racjonalnych, to zostało to odebrane jako uderzenie w nasz elektorat - powiedział w Radiu Plus senator PiS Jan Maria Jackowski.