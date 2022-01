Marszałek Sejmu ukarana. Nie pojawiła się na przesłuchaniu

- Jeżeli chodzi o dotychczasową praktykę, to Marian Banaś zna dokładnie adres, prowadzi ze mną dosyć bogatą korespondencję i zawsze jest to korespondencja na piśmie. Chciałem przypomnieć, że NIK, która powinna być instytucją, która posługuje się najwyższymi standardami, taką chyba przestała być, ponieważ zgodnie z artykułem 42 § 4 ustawy o NIK, jeżeli się kogoś zaprasza do NIK-u, żeby go przesłuchać w charakterze świadka, to są tam dane osobowe, kogo się wzywa, ale musi być podstawa prawna, cel, w jakim charakterze ktoś jest wzywany, miejsce, data i godzina. Tego wszystkiego nie ma w moim przypadku. Nie wiem czy chodzi o deprecjonowanie mnie, marszałka Sejmu – dodała Elżbieta Witek.