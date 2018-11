Marsz we Wrocławiu. Prezydent reaguje. Sąd ma 24 godziny na decyzję

Cały czas ważą się losy organizacji marszu z okazji 11 listopada we Wrocławiu. Prezydent miasta złożył zażalenie na decyzję sądu okręgowego, który uchylił wydany przez Rafała Dutkiewicza zakaz marszu narodowców.



Do odwołania dołączono kilkadziesiąt stron ze zdjęciami przedstawiającymi to, co działo się na poprzednich marszach i jakie hasła się tam pojawiały - informuje RMF FM. Sąd apelacyjny ma 24 godziny na rozpatrzenie zażalenia.