Marsz Równości w Toruniu. Uczestnicy szli pod hasłem "Dla życia i rodziny"

Już po raz trzeci ulicami Torunia przeszedł w sobotę Marsz Równości. Według organizatorów wzięło w nim udział około 2 tys. osób. Tegoroczny pochód szedł pod hasłem "Dla życia i rodziny", używanym dotąd przez organizacje katolickie.

- Nasze hasło nie miało być prowokacją - powiedziała portalowi nowosci.com.pl Marta Siwicka, jedna z organizatorek Marszu Równości. - Jest to raczej pretekst do tego, abyśmy często mówili o problemach, które dotyczą osób, które nie są heteroseksualne. Przecież życie i rodzina to są wspólne dla nas wszystkich terminy. Maszerujemy dla życia, pamiętając o samobójstwach nastolatków spowodowanych dyskryminującym homofobicznym zachowaniem, i dla rodziny. Nie zgadzamy się na to, aby strona prawa zawłaszczała pojęcie rodziny. My też mamy rodziny, a nie są one objęte odpowiednią opieką państwa - dodała.