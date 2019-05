Marsz równości w Gdańsku. Rzecznik Episkopatu wydał komunikat

Trójmiejski marsz równości odbił się szerokim echem. Głównie ze względu na rysunek waginy imitujący Najświętszy Sakrament, który nieśli uczestnicy pochodu. Rzecznik polskiego Episkopatu wydał w tej sprawie jednoznaczne oświadczenie.

"Znieważanie symboli religijnych to brak szacunku dla ludzi wierzących i naruszanie prawa o wolności religijnej. Niedopuszczalne są więc zachowania, które miały miejsce w czasie Trójmiejskiego Marszu Równości 25 maja w Gdańsku, ponieważ obrażają one Polki i Polaków, dla których znaki religijne są ważne" - napisał w komunikacie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

"Szacunek to warunek równości. Równość oznacza równowagę - jestem szanowna/y, ale i szacunek ofiarowuję. A szacunek dla innych to szacunek dla symboli, które są dla nich ważne... Wszyscy stopniowo dorastajmy do szacunku, równości i odpowiedzialności!" - napisała.