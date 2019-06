Marsz Równości przeszedł przez Częstochowę. Towarzyszyły mu wulgarne okrzyki narodowców

W strugach deszczu i asyście policji Marsz Równości przeszedł ulicami Częstochowy. Nie obyło się bez kontrmanifestacji narodowców. Starali się blokować trasę przemarszu, krzyczeli do jego uczestników "zboczeńcy, zboczeńcy".

"Profanują Matkę Bożą"

- Dla mnie to starcie cywilizacyjne i to nie jest już do końca nasza cywilizacja. Ok, macie prawo tu być, no trudno. Mamy ułomnego prezydenta miasta, który jest notariuszem i w zasadzie niczym nie zarządza. Ok, to jest zgodnie z prawem, ale my też zgodnie z prawem tu funkcjonujemy i jeśli dojdzie do jakiegoś zwarcia, to policja obiecała, że będzie nas chronić, bo wszyscy wiedzą, że ci ludzie są agresywni - powiedział portalowi Jaskóła.