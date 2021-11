Marsz Niepodległości w Warszawie. Rafał Trzaskowski zabrał głos

- Transparenty, które mnie krytykują.. Nie ma w nich nic złego. Można krytykować każdą władzę. Natomiast jeżeli się używa porównań do czasów okupacji, tak jak na plakatach, które Bąkiewicz pokazywał, na których widać obwieszczenie porównywalne do tych z czasów hitlerowskich, w których informowano o śmierci Warszawianek i Warszawiaków, to jest to skandal - mówił Rafał Trzaskowski.