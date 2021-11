Trzaskowski "ogolony", a na flagach symbole rasistów. Hasła na Marszu Niepodległości

"Gdzieś już widziałem w publikacjach te nazistowskie koło zębate. Tak, to przeróbka loga DAF, zbrodniarza R. Leya. Obok hasło "To stay white". Państwo "patrioci" niosą to nad Powiślem Czerniakowskim, które spłynęło polską krwią z rąk psychopatów Dirlewangera we wrześniu 44" - napisał w tweecie polityk PO Krzysztof Brejza i załączył zdjęcia.