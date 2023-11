Marsz Niepodległości. Skandaliczne flagi w Warszawie

Jak wyjaśnia Wikipedia, to hasło często używane przez neonazistów i rasistów oznaczające zdanie: "We must secure the existence of our people and a future for White children", co można przetłumaczyć jako "Musimy zapewnić byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci". Innym wyjaśnieniem hasła "14 words" jest zdanie: "Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth" czyli "Ponieważ piękno białej aryjskiej kobiety nie może zniknąć ze świata".