Marsz Niepodległości 2019 przeszedł ulicami Warszawy

Przeszedł Marsz Niepodległości. Uczestnicy zgromadzenia szli ulicami Warszawy wśród dymu rac. W rękach trzymali biało-czerwone flagi. - My chcemy Boga, my chcemy Maryi na królową Polski - mówił ze sceny Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Po godz. 14 rozpoczął się Marsz Niepodległości organizowany pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!”. Uczestnicy pochodu wyruszyli z Ronda Dmowskiego godzinę później. Według rzecznika Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i dyrektora telewizji Mediów Narodowych Damiana Kity maszerowało ok. 150 tysięcy osób. Warszawski ratusz podał liczbę około 47 tys. osób.

- My chcemy Boga, my chcemy Maryi na królową Polski (…) Będziemy wychowywali dzieci zgodnie z tradycją – mówił do zgromadzonych Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.