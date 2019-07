Marsz Autonomii Śląska przeszedł ulicami Katowic. "Autonomia to normalność"

W sobotę ulicami Katowic przeszedł coroczny Marsz Autonomii Śląska. Jak podkreślili organizatorzy, marsz jest okazją do "radosnego manifestowania przywiązania do Górnego Śląska i idei dojrzałej samorządności, jaką jest autonomia”.

- W ostatnim czasie miały miejsce wydarzenia, które powodują, że nie mamy powodów do zadowolenia. Rząd pozbawił woj. śląskie niemal 40 mln zł subwencji, Sejm po raz kolejny odmówił procedowania ustawy o śląskim języku regionalnym, a minister infrastruktury - co szczególnie bulwersujące - zapowiedział wyprowadzenie międzynarodowego węzła kolejowego poza Górny Śląsk, pod małopolski Olkusz. Śląsk jest lekceważony w sposób, który musi wywoływać nasz sprzeciw - powiedział w czasie demonstracji Jerzy Gorzelik, lider RAŚ.

Demonstranci skandowali: ”Autonomia to nie skrajność, autonomia to normalność”. Nieśli długą na 100 m i szeroką na 3 m flagę w śląskich, żółto-niebieskich barwach. Przygotowali też niespodzianki dla marszałka woj. śląskiego, Jakuba Chełstowskiego z PiS. Dostał od uczestników marszu "klęcznik na wyjazdy do Warszawy".