Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany Fostertravel + 1 maroko 1 godzinę temu Maroko czyli kolor, orient i piaski pustyni Maroko to kraj niezwykły, leżący na północy Afryki i odgrodzony od Europy Cieśniną Gibraltarską, co daje jedyne 44 km do Hiszpanii. Jest zaliczany do jednych z najbezpieczniejszych krajów arabskich. Ciągle jeszcze trochę nieodkryty i nieznany dla przeciętnego Europejczyka, kusi kolorem, nutką orientu oraz egzotycznymi piaskami pustyni. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Fostertravel.pl) Maroko to miejsce bardzo różnorodne, które ma do zaoferowania morze i piękne krajobrazy w sezonie letnim oraz wyśmienite warunki narciarskie zimą, w górach Atlas - mówi Przemysław Jackiewicz Specjalista ds. Turystyki Fostertravel.pl. Zyskuje coraz większą popularność poprzez rozwijającą się infrastrukturę hotelową oraz gościnność i serdeczność Marokańczyków przy zachowaniu atrakcyjnego poziomu cenowego wycieczek- dodaje doradca z Fostertravel. Prym wśród nadmorskich kurortów wiedzie Agadir. To tu postawicie swoje pierwsze kroki wysiadając z samolotu na międzynarodowym lotnisku. Agadir poznacie po rozciągającej się przez wiele kilometrów plaży w kształcie półksiężyca. Bogata baza hotelowa, liczne sklepy, restauracje i kluby nocne przyciągają w to miejsce turystów z całego świata. Atrakcyjne oferty all inclusive cieszą się dużym powodzeniem, tak jak wycieczki typowo objazdowe dla pragnących eksplorowania tej części Afryki. Zatrzymując się w Agadir koniecznie zjedzmy ryby i owoce morza w knajpce przy porcie, a po wyśmienitym posiłku odwiedźmy tutejszy souk czyli bazar. Intensywne barwy, zapachy i smaki marokańskich przypraw, warzyw i owoców nie pozwolą przejść obok obojętnie. Jednocześnie pamiętajmy o umiejętnym targowaniu się, aby przywieźć z podróży jak najwięcej marokańskich „skarbów”. Szczególnie planując wakacje all inclusive, zaopatrzmy się w pokaźną ilość gotówki gdyż lokalne ręcznie robione skórzane torebki czy paski, zachwycają wczasowiczów ze wszystkich stron świata. Interesujące są także naczynia gliniane tadżin czy olejek arganowy wprost ze źródła. Fani zakupów będą mieli w czym wybierać. Sam Agadir to miasto wywodzące się z XV wieku. Zaatakowane trzęsieniem ziemi w 1960 roku, praktycznie przestało istnieć, a śmierć poniosło kilkanaście tysięcy osób. Odbudowano je głównie pod kątem turystyki. Ducha czasu przywołuje La Medina Agadir. Połączenie kamienia, drewna i glinki pozwala przenieść się do dawnego arabskiego miasta. Przechadzając się po krętych uliczkach podziwiamy finezyjne mozaiki oraz misterne zdobienia drzwi dodające orientalnego charakteru temu miejscu. Kolebką kultury arabskiej jest Marakesz, trzecie co do wielkości miasto w Maroko. Ustępuje miejsca tylko Casablance i Rabacie. Jeśli chcesz poczuć prawdziwy klimat Maroka, musisz tu być. W Marakesz, zwanym też Czerwonym Miastem, na placu Dżem aa el-Fna, można kupić niemalże wszystko. Smakosze spróbują tradycyjnej kuchni z nutą orientu i podczas jedzenia będą mogli podziwiać dobywające się na placu przedstawienia. Spektakularne pokazy zaklinaczy węży, połykaczy ognia, taniec brzucha czy kulinarne degustacje to tylko nieliczne z atrakcji jakie Marakesz serwuje spragnionym wrażeń turystom. Fostertravel.pl Podziel się Z dala od zgiełku marokańskiego miasta rozciąga się pustynia Erg Chebbi wraz z nieustannie przemieszczającymi się wydmami. Wydmy te osiągają 150 metrów, co czyni z nich niespotykane zjawisko przyrodnicze. Dostać się do nich możemy na wielbłądzie, jeepem lub po prostu pieszo, spacerując po piaszczystej pustyni. Miejsce to stanowi początek Sahary. Krajobraz zapierający dech w piersiach stał się tłem dla wielu filmów oraz pocztówek. Będąc w Maroku, podróż po pustyni to atrakcja, którą koniecznie trzeba przeżyć. Po trudach podróży warto skorzystać z plażowania na jednej z przepięknych plaż marokańskich. Wody Atlantyku pozwalają zrelaksować się każdemu urlopowiczowi ale też poczuć adrenalinę fanom surfowania. Szczególnie urokliwym miejscem jest Legzira, pełna imponujących skalnych łuków. Warto obejrzeć okolicę zarówno z góry, z klifów, jak też z dołu, z samej plaży. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zarówno szukający oddechu i spokoju plażowicze jak zapaleni miłośnicy sportów wodnych czekający na wzburzony ocean. Maroko, czas start! Artykuł powstał przy współpracy z Fostertravel.pl. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące