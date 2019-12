Mariusz Zielke może pisać o Krzysztofie Sadowskim. "Knebel zdjęty!"

Krzysztof Sadowski musi się przyznać i przeprosić, musi skonfrontować się z dowodami i odpowiedzieć na zarzuty - napisał Mariusz Zielke. Pisarz, który nagłośnił przypadki domniemanego molestowania seksualnego przez Sadowskiego, może o nim pisać.

Pisarz domaga się, by Sadowski przyznał się do popełnionych przestępstw albo pozwał go za zniesławienie. "Podkreślam: od wyroków są sądy, ja nie chcę stawiać się w ich roli. Twierdzę jedynie, że w mojej ocenie dowody winy są niepodważalne, a w interesie publicznym jest pełne i dogłębne wyjaśnienie tej ponurej, wstrząsającej sprawy" - napisał Zielke.