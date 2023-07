Mariusz Stępień nie żyje. Chorował na postępujący zanik mięśni

Był osobą, która nie unikała ludzi, ani trudnych rozmów. Mężczyzna w wieku siedmiu lat z powodu choroby został przykuty do wózka. Zarówno on, jak i jego rodzice nie poddali się po diagnozie. Matka Mariusza, Jolanta Stępień, codziennie pchała wózek syna do szkoły i z powrotem, aby zdobył wykształcenie.