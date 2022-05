Marianna Schreiber spotkała się z Michałem Kołodziejczakiem. Mamy komentarz lidera AgroUnii

Michał Kołodziejczak o spotkaniu z Marianną Schreiber

Rozmówca WP odniósł się również do założenia przez żonę ministra Łukasza Schreibera partii "Mam dość 2023". - To, co mówi Marianna Schreiber, jak to się przebije, jaki to będzie miało wpływ, to życie pokaże. To od niej będzie zależało. Ja temu się przyglądam, ale jestem skoncentrowany teraz na AgroUnii - wyjaśnia w rozmowie z WP Kołodziejczak.