Marianna Schreiber o aborcji. "Chyba jest jasne, jaki jest mój stosunek"

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno za sprawą pierwszego odcinka 10. edycji programu "Top Model" w TVN. 28-letnia żona ministra z PiS wzięła udział w castingu do konkursu. Jak później tłumaczyła, polityk początkowo miał nie wiedzieć o jej planach wzięcia udziału w programie, ale w jednym z wywiadów przyznała też, że "zdążyli już dawno to przepracować". Modelka podtrzymuje, że choć mąż nie pochwala tej konkretnej decyzji, to pozostaje dla niej wsparciem we wszystkich innych sprawach.