Maria Kiszczak głosowała na PiS. To był ostatni raz?

- Więcej na PiS nie zagłosuję - deklaruje Maria Kiszczak. Jest jednak osoba, która może zmienić jej decyzję. Mowa o prezydencie Andrzeju Dudzie. Od jego podpisu zależy, czy Czesław Kiszczak zostanie pośmiertnie zdegradowany.

- Apeluję do prezydenta, aby nie podpisywał tej haniebnej ustawy - podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem" wdowa po generale Czesławie Kiszczaku. Ustawa degradacyjna to kolejny pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Choć m.in. Maria Kiszczak nazywa ją "niesprawiedliwą", nie wygląda na to, by PiS chciał się z niego wycofać.