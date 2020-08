Margot w areszcie za atak na ich samochód. Miliony na działalność i sądowy zakaz

Aktywistka LGBT Margot, która czuje się kobietą, a oficjalnie to Michał Sz., została aresztowana w związku ze zniszczeniem oklejonego homofobicznymi hasłami samochodu, należącego do Fundacji Pro Prawo do Życia. Organizacja, w której władzach zasiada prof. Bogdan Chazan, tylko w 2019 roku miała przychody sięgające ponad 2,5 mln zł.

Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro Prawo do Życia (PAP)