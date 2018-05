Marek Suski o pomniku Lecha Kaczyńskiego. "Może być wcześniej"

Możliwe, że pomnik Lecha Kaczyńskiego pojawi się wcześniej niż planowano - informuje RMF FM. Politycy PiS do tej pory mówili, że monument zostanie odsłonięty podczas uroczystości rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



Jak podaje radio, istnieją dwa powody zmiany planów. Po pierwsze, udało się zebrać brakujące fundusze, które opiewają na 2 miliony złotych. Po drugie, proces tworzenia pomnika przebiega szybciej niż zakładano. Gdy skończy się etap tworzenia gipsowej formy w skali 1 do 1, rzeźbiarz zacznie odlew postaci.

- Artysta tworzy to w takiej masie z gipsu. On już jest prawie gotowy. Pójdzie do odlewu. Potem obróbka, spawanie, patynowanie i będzie budowany - zdradza Marek Suski. Dodał, że pomnik "może być wcześniej" niż 11 listopada.